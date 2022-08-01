Специалисты "Мосприроды" назвали испанских слизней безопасными для людей

Специалисты "Мосприроды" назвали испанских слизней безопасными для людей
Фото: Daniel Karmann/dpa/www.globallookpress.com
Навредить природе они тоже не смогут

В этом году на улицах Москвы стали чаще появляться огромные моллюски – жители столицы делятся кадрами найденных слизней в соцсетях. Специалисты "Мосприроды" уверяют, что для людей живые существа не представляют никакой опасности.

Предположительно испанских слизней завезли в Москву вместе с плодами овощей или фруктов, либо в качестве домашних питомцев. Они сумели выжить в местном климате и теперь выползают на поверхность в теплое время года – все остальные месяцы они проводят в почве, впадая в анабиоз. 

Эксперты отмечают, что их рацион состоит из сельскохозяйственных продуктов, овощей и фруктов. Навредить природным территориям слизни не могут, поскольку избегают употребления в пищу неокультуренных растений из-за содержания в них фитонцидов и горечи. 

"В холодное время популяция моллюсков естественным образом сократится", – утверждают специалисты. 

В "Мосприроды" отметили, что при встрече с этими организмами нужно соблюдать простое правило: не брать их голыми руками, поскольку они могут переносить паразитов или патогенные микроорганизмы.

Источник: Мослента ✓ Надежный источник
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