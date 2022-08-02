Всего два средства: как быстро отстирать пятна от кофе на одежде

Всего два средства: как быстро отстирать пятна от кофе на одежде
Фото: Tyler Nix/unsplash.com
Затягивать с удалением загрязнений не стоит

Случайное кофейное пятно на одежде может испортить весь день – если затянуть с его выведением, то в итоге оно может остаться на ткани навсегда. Бежать в химчистку не стоит, отстирать все можно самостоятельно, имея под рукой два средства, которые найдутся в каждом доме – уксус и средство для мытья посуды. 

Сперва пятно нужно промокнуть плажным полотенцем. Затем нужно приготовить специальный раствор для стирки. Для этого потребуется стакан уксуса, чайная ложка средства для мытья посуды и вода в тазике в таком количестве, чтобы покрыла испачканную одежду. 

Замачивать изделие нужно в течение получаса, после чего прополоскать и постирать обычным способом. Если от пятна остались небольшие следы, то их можно потереть зубной щеткой.

Важно действовать как можно быстрее, поскольку засохшее пятно от кофе вывести с одежды практически невозможно. Свежие загрязнения в некоторых случаях достаточно просто промыть проточной водой, но тереть, чтобы кофе не впитывалось глубже. Также пятно можно на полчаса засыпать солью, а после постирать одежду. 

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