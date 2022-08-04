Специались назвал невнимательность хозяев одной из главных причин гибели питомцев

Во время жары погибают сотни животных каждый день, поскольку хозяева невнимательно относятся к их состоянию в такую погоду. Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский рассказал, как правильно себя вести в летний период.

В беседе с "Радио 1" он подчеркнул, что самое опасное – оставлять собаку в закрытой машине. Делать этого нельзя ни при каких условиях. Также не следует оставлять питомца в клетке или переноске на солнце.

Другое правило – во время жары запрещено надевать на собаку намордник. Из-за этого она может погибнуть, поскольку лишится возможности охлаждать себя через язык.

Лучше всего с псом выходить на прогулку рано утром или поздно вечером, когда становится холодней. Не стоит ходить по асфальту, поскольку он сильно прогревается, предпочтительней делать это в тени и по траве.