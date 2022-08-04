Курс рубля
- Le Figaro: рубль оказался самой успешной валютой мира
- Что станет с рублем к 2023 году: экономист выступил с прогнозом
- Эксперт назвал главные факторы укрепления рубля
Во время жары погибают сотни животных каждый день, поскольку хозяева невнимательно относятся к их состоянию в такую погоду. Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский рассказал, как правильно себя вести в летний период.
В беседе с "Радио 1" он подчеркнул, что самое опасное – оставлять собаку в закрытой машине. Делать этого нельзя ни при каких условиях. Также не следует оставлять питомца в клетке или переноске на солнце.
Другое правило – во время жары запрещено надевать на собаку намордник. Из-за этого она может погибнуть, поскольку лишится возможности охлаждать себя через язык.
Лучше всего с псом выходить на прогулку рано утром или поздно вечером, когда становится холодней. Не стоит ходить по асфальту, поскольку он сильно прогревается, предпочтительней делать это в тени и по траве.
Вероятно, Москва может рассчитывать на расширенную помощь от Пекина, считает эксперт
Поездка не была согласована с Берлином