Кинолог назвал главные правила прогулок с собакой в жару

Специались назвал невнимательность хозяев одной из главных причин гибели питомцев

Во время жары погибают сотни животных каждый день, поскольку хозяева невнимательно относятся к их состоянию в такую погоду. Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский рассказал, как правильно себя вести в летний период. 

В беседе с "Радио 1" он подчеркнул, что самое опасное – оставлять собаку в закрытой машине. Делать этого нельзя ни при каких условиях. Также не следует оставлять питомца в клетке или переноске на солнце. 

Другое правило – во время жары запрещено надевать на собаку намордник. Из-за этого она может погибнуть, поскольку лишится возможности охлаждать себя через язык. 

Лучше всего с псом выходить на прогулку рано утром или поздно вечером, когда становится холодней. Не стоит ходить по асфальту, поскольку он сильно прогревается, предпочтительней делать это в тени и по траве. 

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