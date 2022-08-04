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Активистка из поселка Глебовский Истринского горокуруга пришла в местный лес с детьми, чтобы провести квест, однако вместо развлечения они решили убрать на территории – они не ожидали, что лестная местность будет настолько загрязнена мусором. Об этом она рассказала во "ВКонтакте".
Женщина сообщила, что потратила на работы 1,5 часа. Они собрали три больших пакета с мусором, несмотря на наличие в лесу специальных урн, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Жительница призвала и других ответственно относиться к природной местности и загрязнять места, в которых часто проводят досуг люди.
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Поездка не была согласована с Берлином