Посетители перестали выкидывать мусор в урны

Активистка из поселка Глебовский Истринского горокуруга пришла в местный лес с детьми, чтобы провести квест, однако вместо развлечения они решили убрать на территории – они не ожидали, что лестная местность будет настолько загрязнена мусором. Об этом она рассказала во "ВКонтакте".

Женщина сообщила, что потратила на работы 1,5 часа. Они собрали три больших пакета с мусором, несмотря на наличие в лесу специальных урн, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Жительница призвала и других ответственно относиться к природной местности и загрязнять места, в которых часто проводят досуг люди.