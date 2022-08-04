Местные жители пришли в ужас от состояния подмосковного леса

Посетители перестали выкидывать мусор в урны

Активистка из поселка Глебовский Истринского горокуруга пришла в местный лес с детьми, чтобы провести квест, однако вместо развлечения они решили убрать на территории – они не ожидали, что лестная местность будет настолько загрязнена мусором. Об этом она рассказала во "ВКонтакте". 

Женщина сообщила, что потратила на работы 1,5 часа. Они собрали три больших пакета с мусором, несмотря на наличие в лесу специальных урн, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Жительница призвала и других ответственно относиться к природной местности и загрязнять места, в которых часто проводят досуг люди. 

Источник: ВКонтакте
новости партнеров

Подарок от Пелоси: США подтолкнули Китай на сближение с Россией

Вероятно, Москва может рассчитывать на расширенную помощь от Пекина, считает эксперт

Чем завершилась тайная встреча Путина с экс-канцлером Германии в Кремле

Поездка не была согласована с Берлином

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей