Россиянам опасность пока не грозит

Понижение температуры трубопроводной воды может привести к размножению вредных микроорганизмов, которые вызывают различные виды болезней. Одними из них являются микробы, которые вызывают "болезнь легионеров", сообщила дерматовенеролог Наталия Жовтан.

Заболевание вызывает легионелла пневмофилла, которая, как правило, обитает во влажной почве или воде – в том числе, и водопроводных трубах. Для размножения ей требуется подходящая питательная среда и комфортная температура от 20 до 50 градусов тепла.

В российских домах, где подают горячую воду от 60 до 65 градусов, риск заразиться минимальный. Однако в случае понижения температуры, как планируют сделать в Европе, он возрастает.

Заболеть Легионеллезом может любой. Болезнь проявляется в виде тяжелой формы пневмонии или понтиакской лихорадки с гриппоподобным течением, передает "Пятый канал".