Ей предстоит реабилитация после полученных травм

В конце июля в деревне Терпигорьево Мытищинского городского округа сбежавшая из зоопарка обезьяна напала на двухлетнюю девочку, которая гуляла на улице. Ребенка удалось оттащить от животного и доставить в большицу.

Врачи обнаружили у пострадавшей рваные ран на руках и ногах, ее положили в реанимацию. Больной наложили швы на сухожилия, провели металлоостеосинтез сломанного пальца и кожную пластику, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". После лечения ее перевели в детское травматологическое отделение, где за ней продолжили наблюдать.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо, хотя ей и предстоит дальнейший курс реабилитации. Ее уже выписали из больницы.