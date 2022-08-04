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В конце июля в деревне Терпигорьево Мытищинского городского округа сбежавшая из зоопарка обезьяна напала на двухлетнюю девочку, которая гуляла на улице. Ребенка удалось оттащить от животного и доставить в большицу.
Врачи обнаружили у пострадавшей рваные ран на руках и ногах, ее положили в реанимацию. Больной наложили швы на сухожилия, провели металлоостеосинтез сломанного пальца и кожную пластику, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". После лечения ее перевели в детское травматологическое отделение, где за ней продолжили наблюдать.
Сейчас девочка чувствует себя хорошо, хотя ей и предстоит дальнейший курс реабилитации. Ее уже выписали из больницы.
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Поездка не была согласована с Берлином