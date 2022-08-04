Поездка может установить новый российский рекорд

Федор Конюхов в начале сентября планирует новую экспедицию со своей командой – он и другие участники собираются приехать в Иркутск и уже оттуда отправиться в пустыню Гоби, расположенной на территории Монголии и Китая, пишет "Комсомольская правда".

Свое путешествие он решил посвятить русско-монгольским отношениям. 110 лет назад был подписан договор о дружбе между государствами, до сих пор России и Монголии удается сохранять хорошие отношения.

Изначально путешественник и его команда планировали отправиться на Северный Полюс, однако пандемия внесла в эти планы коррективы. Тогда и появилось другое решение – вместо снега поехать туда, где песок.

Участники экспедиции планируют из Иркутска отправиться на автомобилях в город Даланзагдат, где пересядут на мотоциклы. Конечной точкой станет город Урумчи, где пересекаются границы сразу четырех стран: России, Монголии, Казахстана и Киргистана.

Всего на путешествие планирую отвести 15 дней, за которые предстоит преодолеть путь в 2 тыс километров. В случае, если экспедиция пройдет по намеченному плану, то ее участники установят новый российский рекорд по пересечению пустыни Гоби на мотоциклах.