Путешественник Конюхов отправится в пустыню Гоби из Иркутска на мотоциклах

Путешественник Конюхов отправится в пустыню Гоби из Иркутска на мотоциклах
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поездка может установить новый российский рекорд

Федор Конюхов в начале сентября планирует новую экспедицию со своей командой – он и другие участники собираются приехать в Иркутск и уже оттуда отправиться в пустыню Гоби, расположенной на территории Монголии и Китая, пишет "Комсомольская правда". 

Свое путешествие он решил посвятить русско-монгольским отношениям. 110 лет назад был подписан договор о дружбе между государствами, до сих пор России и Монголии удается сохранять хорошие отношения. 

Изначально путешественник и его команда планировали отправиться на Северный Полюс, однако пандемия внесла в эти планы коррективы. Тогда и появилось другое решение – вместо снега поехать туда, где песок. 

Участники экспедиции планируют из Иркутска отправиться на автомобилях в город Даланзагдат, где пересядут на мотоциклы. Конечной точкой станет город Урумчи, где пересекаются границы сразу четырех стран: России, Монголии, Казахстана и Киргистана. 

Всего на путешествие планирую отвести 15 дней, за которые предстоит преодолеть путь в 2 тыс километров. В случае, если экспедиция пройдет по намеченному плану, то ее участники установят новый российский рекорд по пересечению пустыни Гоби на мотоциклах. 

Источник: Комсомольская правда
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