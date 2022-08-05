Архстояние 2022. Вопрос на засыпку

Счастье? Счастье? Что это слово значит?.. (из зонг-оперы TODD)

Неизвестно, с каких времен человечество находится в поисках счастья, но кажется, что это длится вечно. Однако мало кто задумывается над тем, существует ли это самое счастье в природе. Организаторы и идейные вдохновители фестиваля современного искусства Архстояние 2022 решили начать с основ и поставили вопрос ребром: "Счастье есть?".



Как реагировать на такой вопрос? Можно отшутиться расхожим "Оно не может не есть", можно буркнуть однозначное "да" или "нет" и пойти по своим делам, а можно отнестись с полной серьезностью и попробовать вдумчиво проанализировать, что же это такое, наше счастье, из каких ингредиентов оно должно состоять и где же его встретить, если все-таки мы решили в него поверить.

Определиться с ответом гостям фестиваля, съехавшимся со всей страны в арт-парк Никола-Ленивец в Калужской области, предлагалось с помощью самых разнообразных техник, представлений, зрелищ и провокаций. Ни одно из пяти чувств не осталось без дела. Кто-то пытался разглядеть признаки счастья с высоты птичьего полета и нащупать на дне большой грязи, а кто-то искал доказательства существования оного на сеновале или под одеялком.

Все это, между прочим, не метафоры и не случайно выбранные слова. Именно так называются некоторые из специально созданных к фестивалю 2022 года арт-объектов и инсталляций.





"С высоты птичьего полета" – концептуальный аттракцион от коллектива авторов (Юлия Назар, Света Демина, Ксения Куприна, Настя Марковская, Оля Аксенова), предлагающий разглядеть счастье – при условии его существования – вдали и в самом себе. С темной повязкой на глазах человек с помощью подъемника помещается между небом и землей, и тут, вновь обретая зрение, получает возможность сравнить внутренние ощущения с ощущением от открывающегося с высоты вида окрестностей.

"Большая грязь или черная дыра Никола-Ленивецкого уезда" Дарьи Лисицыной – яма, заполненная целебной грязью, привезенной из Ейска. Отсылка к прелестям босоногого детства, когда можно и по лужам босиком шлепать и в грязь залезть по уши, и это восторг, и это радость.

"Сеновал любви" – самый натуральный сеновал, манивший поваляться на душистом сене под проникающими сквозь крышу солнечными лучами. А если своей любви здесь не случилось, то можно было хотя бы ознакомиться с фотографиями и хранящимися в специальном комоде историями любви тех везунчиков, которые встретили друг друга некогда в Никола-Ленивце.





Тонкое серебристое "Одеялко" Алекса Штанюка распростерлось в низине, на Акустической поляне. Днем его фольгированная поверхность словно впитывало в себя небесную синеву, разливалось морской поверхностью и расходилось водной рябью под ногами. А с наступлением ночи, когда включались разноцветные прожекторы и звучала музыка, одеялко-одеялище преображалось, становясь трехмерным порталом в некое фантастическое пространство, где космос подступает вплотную к земле.

Отдельным столпом творения – во всех смыслах – возвысился посреди ранее пустовавшего поля "Мавзолей мечты" Тотана Кузембаева. Памятник пустым и недостойным мечтам, выстроенный, как и они, на костях и из мусора. Башня-мавзолей сложена из дерева, стекла, пластика и металла, она красива и элегантна, высока и впечатляюща. В ней можно полежать под пальмами – иронический символ мечты о райском наслаждении. И даже не заметить при этом, что между тобой и пальмами (искусственными, это важно!) размещается на костяных опорах тихий призыв: "Мечтая о счастье, не делай несчастными других".





Но самым актуальным воплощением людских представлений о счастье, пожалуй, стало организованное Романом Сакиным "учреждение" – "Санаторий сна". Белые кровати и гамаки, наполнившие березовую рощу, кажется, не оставались без постояльцев ни минуты. Гости фестиваля упоенно лечились целебным сном под хор зевальщиков, нудные лекции и травяные чаепития. И было очень похоже, что они-то свое счастье нашли и испытали по полной программе.

И напоследок о погоде. Последние июльские дни, казалось, изо всех сил помогали людям в решении непростой задачи о существовании счастья: бродя по просторам полей, накрытых то голубым покрывалом летних небес с белыми облаками-барашками, то бесконечным и таинственным звездным пологом, соприкасаясь с извечными, изначальными силами земли, солнца и ветра – как не поверить было не только в безусловную реальность счастья, но и в то, что оно где-то здесь, совсем рядом, того и гляди окутает и заполнит от пят до макушки. И не отобьешься.