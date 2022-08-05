Несколько регионов Франции остались без воды из-за засухи

Ограничения на водоснабжение действуют по всей стране

Министр экологических преобразований Франции Кристоф Бешу сообщил, что более ста коммун в стране остались без питьевой воды. Причиной тому – засуха, которая наблюдается в регионе в последнее время, передают РИА "Новости". 

В некоторые места воду доставляют на грузовиках. Ограничения на использования трубопроводной воды были введены еще месяц назад на всей территории французской метрополии, пишет "МИР 24". 

Третья волна жары пришла во Францию 1 августа, "оранжевый" уровень опасности объявили в пяти департаментах страны. 

новости партнеров

Украина рассорилась с главным союзником на Западе из-за "Северного потока"

Киев уверен, что его собственные мощности для транзита в Европу куда предпочтительнее

The Washington Post: Зеленский устраивает политические чистки

Киев пытается задавить региональные власти

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей