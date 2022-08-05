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Министр экологических преобразований Франции Кристоф Бешу сообщил, что более ста коммун в стране остались без питьевой воды. Причиной тому – засуха, которая наблюдается в регионе в последнее время, передают РИА "Новости".
В некоторые места воду доставляют на грузовиках. Ограничения на использования трубопроводной воды были введены еще месяц назад на всей территории французской метрополии, пишет "МИР 24".
Третья волна жары пришла во Францию 1 августа, "оранжевый" уровень опасности объявили в пяти департаментах страны.
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