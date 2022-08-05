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Жители города Высоковск пожаловались на условия труда местных коммунальщиков – одна из женщин увидела, как работник спиливает ветки с дерева без какой-либо страховки.
Мужчина в этот момент находился на высоте шестого этажа. На ствол дерева он забрался по приставной лестнице, а после пролез выше самостоятельно.
Управляющая компания объяснила, что у них в штате нет машины с вышкой для опила больших деревьев, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". В соцсетях администрация городского округа Клин сообщила, что обращение принято в работу.
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