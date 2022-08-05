Коммунальщик без страховки долез до высоты шестого этажа на дерево

Мужчина спиливал опасные ветки у лиственницы

Жители города Высоковск пожаловались на условия труда местных коммунальщиков – одна из женщин увидела, как работник спиливает ветки с дерева без какой-либо страховки. 

Мужчина в этот момент находился на высоте шестого этажа. На ствол дерева он забрался по приставной лестнице, а после пролез выше самостоятельно. 

Управляющая компания объяснила, что у них в штате нет машины с вышкой для опила больших деревьев, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". В соцсетях администрация городского округа Клин сообщила, что обращение принято в работу.

Источник: Telegram
новости партнеров

Украина рассорилась с главным союзником на Западе из-за "Северного потока"

Киев уверен, что его собственные мощности для транзита в Европу куда предпочтительнее

Огневой вал в Донбассе добрался до Зеленского

Командование просит Киев срочно отменить контрнаступление на Херсон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей