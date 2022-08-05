Мужчина спиливал опасные ветки у лиственницы

Жители города Высоковск пожаловались на условия труда местных коммунальщиков – одна из женщин увидела, как работник спиливает ветки с дерева без какой-либо страховки.

Мужчина в этот момент находился на высоте шестого этажа. На ствол дерева он забрался по приставной лестнице, а после пролез выше самостоятельно.

Управляющая компания объяснила, что у них в штате нет машины с вышкой для опила больших деревьев, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". В соцсетях администрация городского округа Клин сообщила, что обращение принято в работу.