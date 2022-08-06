Перебарщивать с уходовыми процедурами не стоит

Известный звездный стилист Джейсон Коллиер рассказал, какие ошибки люди часто допускают при мытье головы и развеял популярные мифы о процессе. Всего он выделил пять пунктов, на которые следует обратить внимание.

1. Двойное мытье головы. Многие советуют мыть голову два раза подряд за один сеанс купания, чтобы очистить волосы. Однако в этом нет необходимости, если человек моет их каждые пару дней. В противном случае процедура сделает их сухими.

2. Неправильное смывание. Если человек плохо промывает голову во время смывания, то это может привести к проблемам с волосами и кожей. Это провоцирует появление наростов и перхоти.

3. Использование неправильного кондиционера. Тут важно определить тип волос – если мокрые волосы после оттягивания вращаются как резинка, то им нужно простое увлажнение. Если возращается в нормальное состояние – то требуется больше укрепления.

4. Чистка кожи головы. Проблема жирных корней может быть вызвана состоянием кожи. В таком случае лучше не массировать сильно голову, чтобы не провоцировать выделение сала.

5. Чрезмерное использование укрепляющих средств. Перегрузка такими средствами приведет к их локмости. Процедуры можно проводить не более 20 минут и один день в неделю.