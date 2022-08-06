Как правильно загадать желание в ночь с 12 на 13 августа

Как правильно загадать желание в ночь с 12 на 13 августа
Фото: Greg Rakozy/unsplash.com
Важно правильно сформулировать свой запрос

В ночь с 12 на 13 августа произойдет один из самых сильных звездопадов в году – в это время необходимо загадывать желания, поскольку явление совпадет еще и с новолунием. 

Астрологи утверждают, что у периода могут быть и неблагоприятные последствия. Часто новолуние обостряет эмоциональное состояние людей, увелиичивается количество преступлений, а некоторые ссоры могут привести к печальным последствиям. 

Лучше не начинать 12 и 13 августа ничего нового, а посвятить дни созерцанию и размышлениям. Ночь отлично подойдет для того, чтобы загадать желание. 

Из-за положения Луны в приоритете будут те желания, которые направлены на удаление, избавление или уменьшение чего-либо. К примеру, можно загадать избавиться от кредита или решение какой-то другой проблемы, избавление от лишнего веса и подобное.

Предварительно нужно сформулировать запрос на листке максимально подробно, налить стакан чистой воды и положить под него сверток. Затем все оставляют на подоконнике на ночь, а утром выпивают настоявшуюся воду – тогда желание сбудется. 

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