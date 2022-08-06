Местонахождение политика никому неизвестно

Пока еще действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уехал из страны в неизвестном направлении. Такую информацию сообщил высокопоставленный чиновник в кабинете министров, сообщает EADaily со ссылкой на данные AFP.

Политик уехал из страны в запоздалый медовый месяц со своей супругой Кэрри. По данным местных СМИ, он может находиться в Словении. При этом он продолжается переписываться с некоторыми членами собственной партии, но свое местоположение не раскрывает.

Заняться личными делами Джонсон решил на фоне предупреждения Банка Англии о грядущей рецессии в стране. Формально он до сих пор является исполняющим обязанности премьер-министра, пока не передаст свои полномочия Лиз Трасс или Риши Сунаку.

"Пропал без вести" и министр финансов Надхим Захави, который официально ушел в отпуск. Из-за этого оппозиционная партия лейбористов активно критикует действующее правительство из-за того, что оно не делает ничего для борьбы с существующим экономическим кризисов в Британии.