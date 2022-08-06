Британский премьер Джонсон сбежал из Англии после предупреждения

Британский премьер Джонсон сбежал из Англии после предупреждения
Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Местонахождение политика никому неизвестно

Пока еще действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уехал из страны в неизвестном направлении. Такую информацию сообщил высокопоставленный чиновник в кабинете министров, сообщает EADaily со ссылкой на данные AFP. 

Политик уехал из страны в запоздалый медовый месяц со своей супругой Кэрри. По данным местных СМИ, он может находиться в Словении. При этом он продолжается переписываться с некоторыми членами собственной партии, но свое местоположение не раскрывает.

Заняться личными делами Джонсон решил на фоне предупреждения Банка Англии о грядущей рецессии в стране. Формально он до сих пор является исполняющим обязанности премьер-министра, пока не передаст свои полномочия Лиз Трасс или Риши Сунаку. 

"Пропал без вести" и министр финансов Надхим Захави, который официально ушел в отпуск. Из-за этого оппозиционная партия лейбористов активно критикует действующее правительство из-за того, что оно не делает ничего для борьбы с существующим экономическим кризисов в Британии. 

Источник: EADaily ✓ Надежный источник
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