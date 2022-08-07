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В последнее время средняя площадь квартир, которые сдают застройщики в эксплуатацию, сильно сократилась – примерно на 22%, до 59 кв метров. Психолог Елена Чекалина в беседе с РИА "Новости" предупредила, что проживание в слишком тесных апартаментах может сказаться на здоровье человека.
Во многом восприятие собственного жилья складывается из контекста – если молодой человек переехал в собственную квартиру, пусть и небольшую, то дом будет вызывать у него гордость. Однако если владельцу пришлось вынужденно сменить просторную квартиру на маленьку, неблагоприятный эффект на ментальное состояние будет неблагоприятным.
Тесные апартаменты могут усугубить развитие различных состояний – привести к депрессии, тревожным расстройствам, агрессии и алкоголизму, если у человека есть к ним склонность.
Психологи поясняют, что от неудовлетворенности собственной жизнью у людей начинают накапливаться комплексы, с которыми им бывает тяжело справиться.
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