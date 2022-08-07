Срочно вести к доктору: названы опасные симптомы у животных

Срочно вести к доктору: названы опасные симптомы у животных
Фото: Justin Veenema/unsplash.com
За состоянием животного нужно внимательно следить

Ветеринар Екатерина Дегтярова рассказала в беседе с "Лентой.ру" при каких ситуациях питомца нужно вести на срочный осмотр специалиста. Всего она выдели три категории состояний, которые требуют поездки в больницу. 

В первую очередь это касается переломов и прочих видимых повреждений – ран и кровотечений. При травмах животное следует перевозить очень острожно, стараться не тревожить его лишний раз, чтобы не ухудшить ситуацию. 

Второй аспект касается укусов. Если домашнее животное укусило дикое, то крайне важно оперативно отвезти его к врачу – желательно, в течение первых 12 часов после происшествия, чтобы исключить бешенство. Заражение проявляется в светочувствительности, обильном слюнотечении и отказе от воды. 

"Также животное может начать вести себя, наоборот, чересчур ласково. Все эти сигналы обязательно должны насторожить хозяина", – рассказала врач.

Третий касается других симптомов у животного. Его следует вести к врачу, если наблюдается учащенный пульс и дыхание, асимметрия морды, судороги, проблемы с координацией движений, отсутствует мочеиспускание или, наоборот, оно стало чаще. Внимательно следует относиться к раздутию живота, активности животного, если он не реагирует на раздражители. 

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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