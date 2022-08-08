Когда стричься в августе для привлечения богатства

Когда стричься в августе для привлечения богатства
Фото: Adam Winger/unsplash.com
Состригать свои волосы самостоятельно запрещается

Астролог Елена Егорова рассказала, какие дни августа являются благоприятными для стрижки волос. По ее словам, таких всего три – 9, 15 и 31 числа. 

Специалист отметила, что если подстричься в правильные даты, когда происходит правильное влияние Луны, можно привлечь в свою жизнь финансовые потоки, передает "Пятый канал". 

Егорова заявила, что в благоприятные дни нужно остричь хотя бы миллиметр волос, чтобы привлечь в жизнь больше денег. Однако есть важно правило – делать то самостоятельно нельзя.

"Тем самым вы можете усугубить ситуацию и даже получить обратный эффект", – рассказала астролог.

В указанные дни можно сходить к парикмахеру или подстричь своих близких. Это поможет активировать финансовые потоки и другие благоприятные события, которые могут привлечь в вашу жизнь больше денег – новый рабочий контракт, деловое сотрудничество или хорошие продажи. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
новости партнеров

WSJ: Россия "развязала" газовую войну в Европе

На смену новым элитам придут те, кто начнут поддерживать спецоперацию, считает экономист

Путин воспользовался слабостью Запада против Украины - СМИ

Глава России сделал ставку на провал западной политической воли

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей