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Астролог Елена Егорова рассказала, какие дни августа являются благоприятными для стрижки волос. По ее словам, таких всего три – 9, 15 и 31 числа.
Специалист отметила, что если подстричься в правильные даты, когда происходит правильное влияние Луны, можно привлечь в свою жизнь финансовые потоки, передает "Пятый канал".
Егорова заявила, что в благоприятные дни нужно остричь хотя бы миллиметр волос, чтобы привлечь в жизнь больше денег. Однако есть важно правило – делать то самостоятельно нельзя.
"Тем самым вы можете усугубить ситуацию и даже получить обратный эффект", – рассказала астролог.
В указанные дни можно сходить к парикмахеру или подстричь своих близких. Это поможет активировать финансовые потоки и другие благоприятные события, которые могут привлечь в вашу жизнь больше денег – новый рабочий контракт, деловое сотрудничество или хорошие продажи.
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