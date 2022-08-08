Состригать свои волосы самостоятельно запрещается

Астролог Елена Егорова рассказала, какие дни августа являются благоприятными для стрижки волос. По ее словам, таких всего три – 9, 15 и 31 числа.

Специалист отметила, что если подстричься в правильные даты, когда происходит правильное влияние Луны, можно привлечь в свою жизнь финансовые потоки, передает "Пятый канал".

Егорова заявила, что в благоприятные дни нужно остричь хотя бы миллиметр волос, чтобы привлечь в жизнь больше денег. Однако есть важно правило – делать то самостоятельно нельзя.

"Тем самым вы можете усугубить ситуацию и даже получить обратный эффект", – рассказала астролог.

В указанные дни можно сходить к парикмахеру или подстричь своих близких. Это поможет активировать финансовые потоки и другие благоприятные события, которые могут привлечь в вашу жизнь больше денег – новый рабочий контракт, деловое сотрудничество или хорошие продажи.