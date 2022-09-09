Баснословная сумма: во сколько британцам обойдутся похороны королевы Елизаветы

Баснословная сумма: во сколько британцам обойдутся похороны королевы Елизаветы
Королева Елизавета II. Фото: ALPR/AdMedia/www.globallookpress.com
Монаршая особа скончалась 8 сентября

Минувший четверг стал трагическим днем для всей Великобритании. Прекратился земной путь королевы Елизаветы Второй, которая правила страной целых семь десятилетий. После того, как все желающие простятся с монархом, пройдут пышные похороны. Эксперты подсчитали сумму, которую налогоплательщикам придется заплатить за проводы любимой правительницы на тот свет.

Августейшая особа покинула этот мир на 97-м году жизни. Несмотря на почтенный возраст, королева до последнего исполняла свои монаршие обязанности и находилась в добром здравии. Однако человеческая жизнь не вечна, и Елизавета, как все простые смертные, отправилась на тот свет. Теперь ее семейство готовится к траурным мероприятиям.

По подсчетам экспертов, прощание с королевой и другие мероприятия, связанные со смертью главы Букингемского дворца, обойдутся Великобритании в астрономическую сумму до шести миллиардов стерлингов. По нынешнему курсу – это более 42 миллиардов рублей.

Сообщается, что до похорон Елизаветы вся жизнь в Великобритании будет поставлена на паузу. Кредитные учреждения перестанут работать, торги на бирже также остановятся. Все развлекательные мероприятия – под запретом, отмечает "Пятый канал".

Напомним, после печального события секретный план Британии на случай смерти королевы оперативно был приведен в действие.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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