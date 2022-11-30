Карантин на пороге: как не дать вирусам проникнуть в нашу жизнь

Карантин на пороге: как не дать вирусам проникнуть в нашу жизнь
Фото: www.globallookpress.com
В период повышенной эпидемической опасности особое внимание нужно уделять мерам профилактики

Роспотребнадзор обеспокоен ростом заболеваемости ОРВИ и гриппа по всей стране. По данным ведомства, эпидпорог уже превышен более чем на 20% в десятках российских городов, а в некоторых и вовсе вводится режим карантина. В период повышенной вирусной опасности все внимание должно быть сосредоточено на мерах профилактики. Не забываем мыть руки, носить маски, запасаемся витаминами, а также испытанными и безопасными противовирусными препаратами для всей семьи.

Дети в опасности

Первыми вирусную атаку приходится отражать детям. В детских коллективах вирусы распространяются рекордно быстро. Это обусловлено плотностью общения детей в садах, школах, кружках и секциях, а также особенностями детского иммунитета, находящегося в стадии становления и развития. Так, в столице Калмыкии Элисте, где, по данным регионального подразделения Роспотребнадзора, за прошедшую неделю заболеваемость вирусными инфекциями среди детей от 7 до 14 лет подскочила в 1,7 раз, с 29 ноября введен карантин для школьников 1-9 классов: образовательный процесс остановлен, массовые мероприятия запрещены, поездки в другие города и регионы ограничены и дети теперь вынуждены сидеть по домам.

Фото: Vladimir Melnikov/ www.globallookpress.com

Пока еще выборочно на карантин закрываются образовательные учреждения Якутии, где эпидемический порог заболеваемости ОРВИ превышен более чем на 70%, а среди детей 7-14 лет почти в два раза. Лидируют по показателям роста заболеваемости в России также такие города как Владивосток, Чита, Челябинск, Пенза, Ростов-на-Дону, Астрахань, Самара, Ставрополь, Брянск, Москва. В целом же эксперты прогнозируют, что пик заражений ОРВИ и гриппом в этом сезоне придется на конец декабря – начало января.

Профилактика – лучшая защита

Роспотребнадзор решил напомнить гражданам о мерах профилактики, которые позволят минимизировать риски для здоровья в период резко возросшей вирусной активности. В частности, всем тем, кто вакцинировался от гриппа до начала эпидемического сезона (порядка 40% населения) и тем, кто по какой-то причине этого не сделал или не успел, эксперты ведомства советуют:

  • меньше бывать в местах массового скопления людей;
  • пользоваться масками;
  • избегать контактов с заболевшими;
  • мыть руки;
  • проветривать помещения и делать влажную уборку;
  • промывать нос;
  • употреблять продукты, богатые витамином C, и не пренебрегать луком и чесноком;
  • принимать противовирусные препараты в профилактических целях (строго следуя инструкции, по согласованию с врачом и с учетом противопоказаний).

Научный подход к выбору противовирусных средств

При выборе лекарственных средств противовирусной защиты эксперты рекомендуют ориентироваться на научные доказательства их безопасности и эффективности, а также широту спектра противовирусной активности.  Чем больше вирусов "пасуют" перед молекулами действующего вещества препарата, тем лучше. Одним из таких хорошо изученных средств, рекомендованных Минздравом для профилактики и лечения различных штаммов гриппа, ОРВИ, а также новой коронавирусной инфекции, является российский препарат Арбидол, разрешенный в том числе детям с двух лет. Он не вмешивается в дела иммунитета, а действует на вирусы напрямую, препятствуя их проникновению в клетки и тормозя размножение.

По словам профессора, д.м.н кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии медуниверситета им. Пирогова Елены Каревой, вирусы размножаются стремительно, а потому при приеме противовирусных средств нужно работать на опережение "как можно раньше начиная прием препаратов с широкой противовирусной активностью".

Ученые в разных странах постоянно изучают противовирусные свойства умифеновира (международное наименование действующего вещества российского препарата). Еще до прихода в мир пандемии COVID-19 в рамках фармакоэпидемиологического исследования ЭГИДА 2010 – 2018 специалисты обнаружили, что Арбидол сокращает риск развития осложнений гриппа и ОРВИ до 98%, приводит к уменьшению симптомов гриппа и скорейшему выздоровлению. Позднее мощный противовирусный эффект от курсового приема этого препарата был доказан и в госпитале города Ухань, откуда, собственно, стартовала коронавирусная пандемия. А в ходе последовавших десятков клинических и доклинических мировых исследований ученые смогли продемонстрировать механизмы, с помощью которых молекулам умифеновира удается подавлять проникновение в клетки и размножение различных штаммов коронавируса.

По словам Елены Каревой, комплексный механизм действия российского препарата направлен на блокировку широкого спектра вирусов, что позволяет применять его и в качестве лечебного, и в качестве профилактического средства. 

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