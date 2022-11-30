В Сети собрались хоронить Великобританию из-за итогов переписи населения

Местные жители в ужасе от происходящего

Недавно в Соединенном королевстве завершилась перепись населения. Ее итоги привели в ужас простых британцев. Своими мыслями перепуганные интернет-пользователи поделились в комментариях под соответствующей статьей, опубликованной в авторитетном издании Daily Mail.



Выяснилось, что за последнее время численность белых обитателей Англии и Уэльса снизилась на целых полмиллиона человек. В течение минувшего десятилетия доля белого населения упала с 86% до 81,7%.

При этом в Великобритании с комфортом разместились представители других национальностей, численность азиатов подскочила до 9,3%. Любопытно, что в столице королевства доля национальных меньшинств дошла до двух третей.

Местных жителей такое положение дел приводит в ужас. Люди понимают, что Великобритания изменилась до неузнаваемости, теперь здесь проживает огромное число представителей других национальностей.

"Британии, в которой я вырос, больше нет. Покойся с миром!", "С этой страной все кончено", "Что же, прощай, Лондон!" – пишут пораженные читатели британского издания.