Какие необычные подарки можно купить на платформе "Сделано в Москве"

Какие необычные подарки можно купить на платформе "Сделано в Москве"
Фото: Karl-Josef Hildenbrand/www.globallookpress.com
Отечественные производители предлагают богатый выбор товаров для родных и близких

Многие зарубежные бренды ушли из России, и это, на первый взгляд, усложняет задачу с выбором подарков на Новый год. Однако существует немало отечественных брендов, которые предлагают множество достойных вариантов с выбором подарков для родных и близких.

Этикет запрещает нам дарить дорогостоящие подарки на Новый год. Но и символичные вещи преподносить не рекомендует. Идеальный презент – практичный, полезный и отражающий вкусы человека. Сюрприз должен быть сюрпризом, поэтому напрямую спрашивать, что дарить, тоже нельзя.

Как же быть? Поисковик "сделановмоскве.рф" позволяет найти все нужное, если у вас нет ни малейшего представления о желаниях человека. Тут вы можете найти бренды со столичным производством, включая одежду, товары для дома, косметику, аксессуары, игрушки и все, что угодно.

К примеру, фигурная карамель из настоящих фруктов и ягод (и никакого сахара) от одного из брендов можно купить по цене, начиная от 150 рублей. В Москве производят и интерьерные свечи с ароматом в форме бюста Есенина или зайца, символизирующего Новый год.

Что же подарить самым маленьким? Отличный мастхэв для пар, воспитывающих любознательных детей – подарки для развития мышления. Это наборы с микроскопами (настоящими, кстати говоря), телескопами и реактивами. Набор "Юный химик Старт" предлагает детям в присутствии взрослых провести опыты с растворами.

Изобретателям можно подарить умные игрушки. К примеру, программируемых роботов, которые будут выполнять разные задачи. Уникальную модель можно собрать с помощью комплектующих. Ребенок в ходе сборки освоит основы программирования. Популярна модель "Умного дома", где несколько систем, собранные ребенком (управление светом, контроль климата, сигнализация и так далее) позволяет освоить целую базу для изучения языков программирования.

Эксперты по этикету рекомендуют готовить сюрприз на Новый год заранее, а не в последние дни уходящего года – чтобы не потратить на это лишний раз время и деньги. И не поступить с покупкой наобум. Угадывать точно не нужно. Лучше всего заниматься покупкой подарков в начале декабря.

Источник: Ведомости ✓ Надежный источник
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