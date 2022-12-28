Россиянам предрекли очередные испытания

Информационное пространство в последнее время не балует жителей нашей страны приятными новостями. Многие с большой тревогой смотрят в будущее. Стоит отметить, что многочисленные медиумы и пророки также не способны сказать ничего оптимистичного. Весьма пугающим прогнозом на будущее поделилась знаменитая сибирская ведьма Елена Голунова.



По словам ясновидящей, в будущем году уже всему человечеству придется столкнуться с пресловутыми 1990-ми, которые оставили неизгладимые впечатления в памяти жителей России. Ведьма утверждает, что теперь период перемен придется во всей красе прочувствовать не только россиянам, но и жителям других стран.

Ясновидящая утверждает, что многие страны займутся переоценкой ценностей. В этот период большинству придется очень не легко. Однако остается возможность ухватить удачу за хвост и резко улучшить свое финансовое положение.

Кроме того, по словам уроженки Новосибирска, в будущем году возможно развязывание новых глобальных конфликтов. Ясновидящая советует всем морально готовиться к тяжелым временам.