В Подмосковье отметили девятую годовщину Крымской весны

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Более 4000 жителей Ногинска пришли на митинг в честь девятой годовщины присоединения Крыма. Мероприятие символизировало объединение жителей Московской области и Крыма.
"У нас общие корни, общая история, общие победы и трагические страницы прошлого", —отметил глава Богородского горокруга, города-побратима Керчи, Игорь Сухин. Он также добавил, что Крымская весна открыла новые возможности для России.
Особенными моментами праздника стали телемост и патриотический флешмоб с уникальной триколор-фигурой из букв "КРЫМ" шириной в 25 метров.
В митинге также приняли участие депутат Госдумы и лидер подмосковных волонтеров Александр Толмачёв и кавалер Ордена мужества Лев Макеев.
Американцы не боятся бороздить просторы над акваторией