В Подмосковье отметили девятую годовщину Крымской весны

В Подмосковье отметили девятую годовщину Крымской весны
Фото: пресс-служба
Возвращение региона в состав России - праздник для всей страны

Более 4000 жителей Ногинска пришли на митинг в честь девятой годовщины присоединения Крыма. Мероприятие символизировало объединение жителей Московской области и Крыма.

"У нас общие корни, общая история, общие победы и трагические страницы прошлого", —отметил глава Богородского горокруга, города-побратима Керчи, Игорь Сухин. Он также добавил, что Крымская весна открыла новые возможности для России.

Особенными моментами праздника стали телемост и патриотический флешмоб с уникальной триколор-фигурой из букв "КРЫМ" шириной в 25 метров.

В митинге также приняли участие депутат Госдумы и лидер подмосковных волонтеров Александр Толмачёв и кавалер Ордена мужества Лев Макеев.

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