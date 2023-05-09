Сергей Собянин пригласил москвичей принять участие в проекте"Наши герои. История моей семьи"

Сергей Собянин пригласил москвичей принять участие в проекте"Наши герои. История моей семьи"
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Градоначальник поделился историей своей семьи

Столичный мэр Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Победы и предложил им рассказать о своих родственниках, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. В личном блоге он рассказал, что и его родственники принимали участие в боях, а также трудились в тылу.

Градоначальник вспомнил, что многие из его родных так и не вернулись с войны. Его отец Семен в боях не принимал участие, поскольку в те годы был еще подростком. 

"Дядя Герасим погиб в феврале 1942 года где-то под Ржевом или Вязьмой, защищая Москву. Ему было 24 года. Дядя Петр погиб в марте 1943 года где-то между Харьковом и Белгородом. Ему было 23", – написал Собянин.

Он отметил, что москвичи также могут рассказать о своих родственниках, которые принимали участие в ВОВ, с помощью видео – его опубликут после модерации на странице "Наши герои. История моей семьи". Более подробная информация доступна по ссылке

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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