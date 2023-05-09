Андрей Воробьев с блокадницей Альвиной Борисовой возложил цветы у мемориала"Воинам-сибирякам" под Истрой

Губернатор Московской области Андрей Воробьев почтил память погибших в Великой Отечественной войне у мемориала "Воинам-сибирякам" под Истрой. В церемонии принимали участие блокадница Альвина Борисова и жена ее внука Ивана, находящегося в зоне СВО.

"Мы находимся с вами в знаковом месте. Здесь, на 42-м километре Волоколамского шоссе, зимой 1941-го шли ожесточенные бои. Защищала этот рубеж 78-я сибирская стрелковая дивизия полковника Афанасия Белобородова. Наши бойцы тогда смогли не только остановить немецкие войска, но и перейти в наступление. И в 2001-м на этом месте появился мемориал "Воинам-сибирякам". Большой вклад в его создание внес Владимир Иванович Долгих", – сказал губернатор Воробьев.

Губернатор Подмосковья также выразил признательность Альвине Борисовой за ее вклад в патриотическое воспитание молодежи Московской области.

Альвина Борисова родилась в 1940 году в Ленинграде и провела все 872 дня в блокадном городе. Сейчас она вместе с внуком Иваном и его супругой Марией живет в Московской области. Из всей ее семьи на данный момент в живых остались только она и ее сестра, проживающая в Ивановской области.

"День Победы – это самый большой праздник в нашей жизни, самый главный. 9 мая 1945-го я встретила в Ленинграде. Это был первый день, когда я увидела солнце, потому что до этого мы жили с забитыми окнами. Стекла выбило взрывной волной. Стараниями моей мамы нам удалось выжить, она делилась со мной последним куском хлеба. После блокады меня еще 2 года спасали – я была очень слабым ребенком. Врачи боролись за жизнь, мама боролась, – рассказала Альвина Борисова.

После войны она получила специальность инженера-технолога и вместе с супругом работала на космодроме "Плесецк". У женщины трое внуков, один из которых, Иван, был мобилизован на СВО.

Супруга Ивана Мария поделилась, что гордится мужем. Пара расписалась после того, как Иван был мобилизован. По словам Марии, они созваниваются раз в несколько дней. "Он всегда в приподнятом настроении, чтобы нас не расстраивать", – сказала Мария.

В мемориальном комплексе "Воинам-сибирякам" увековечена память двух армий, 26 дивизий, шести стрелковых бригад и соединений и девятнадцати воинов – Героев Советского Союза, участвовавших в битве за Москву.