Россиян предупредили об опасности кофе навынос

Эксперт рассказал, почему не стоит употреблять этот напиток

Покупка кофе навынос по пути на работу или во время прогулки давно стало привычкой многих людей. Однако мало кто знает, что этот безобидный на первый взгляд ритуал может серьезно навредить здоровью. Об опасности этого напитка в одноразовых стаканчиках предупредил ведущий программы "Живая еда" Сергей Малоземов.

В первую очередь, по словам эксперта, регулярное употребление кофе навынос может оказать негативное влияние на пищевое поведение. Специалист утверждает, что вместе с увлечением горячими напитками у человека нередко просыпается внезапный голод и тяга к ненужным перекусам из-за выделения желудочного сока.

Помимо того, что подобная привычка не соответствует принципам сбалансированного питания, она может серьезно навредить здоровью и фигуре. Кофейные напитки, продающиеся навынос, чаще всего содержат избыточное количество сахара. Как известно, за злоупотребление этим продуктом не скажет "спасибо" ни одни организм.

Кроме того, опасность, как выяснилось, несут сами стаканчики с пластиковыми крышками, в которых подается кофе навынос. По словам Сергея Малоземова, из-за подобной посуды в напиток попадают микрочастицы пластика, воздействие которых может оказаться опасным для организма.

Ранее "Утро.ру" писало, что доктор Мясников рассказал о самом полезном напитке по утрам. По словам телеведущего, кофе положительно влияет на протекание рядя заболеваний.