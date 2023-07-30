Одышка и жгучая боль: в России распространяется новый вид кусачих пауков

Одышка и жгучая боль: в России распространяется новый вид кусачих пауков
Паук. Фото: Aleksey Smyshlyaev/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Под ударом старики и дети

Сразу в двух регионах России зафиксировано распространение ядовитых пауков, которые ни в коем случае нельзя трогать руками. Речь идет о пауках каракуртах. 

Биолог и этномолог Юрий Гниненко рассказал, что эти насекомые намного опаснее, чем домашние насекомые, поэтому если вы увидите его в квартире, срочно принимайте меры. Все дело в том, что каракурты кусаются, и их укус крайне неприятен и опасен для здоровья человека. 

Специалисты заверяют, что укус каракурта намного опаснее, чем укус гадюки, и без помощи врачей выживаемость человека после попадания яда в организм практически равна нулю. Людей пронизывает жгучая боль в области груди и живота. Начинается рвота или одышка.

При этом биолог успокоил россиян и заверил, что дома такое насекомое вряд ли заведется. Как правило, такие пауки живут в степи. В России они распространены в двух регионах – в Белгородской и Волгоградской областях. 

"От укусов могут серьезно пострадать дети, пожилые, а также люди с ослабленным иммунитетом... Увидев гнездо, не лезьте туда пальцами, а вызовите соответствующие службы", – предупредил эксперт. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что делать, если в ухо залез паук. Врачи дали все необходимые рекомендации. 


Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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