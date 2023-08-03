Неожиданный союз кота и капибары умилил публику – видео

Неожиданный союз кота и капибары умилил публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Животные нашли общий язык

В мире зверей часто происходят не всегда объяснимые события. Многие хозяева могут рассказать о котах и собаках, которые несмотря на расхожее мнение, что ужиться им вместе сложно, существуют душа в душу. Более того, иногда самыми лучшими друзьями становятся звери, которые в обычной среде – настоящие враги. Например, в социальных сетях есть немало роликов, показывающих самые теплые отношения между котами и цыплятами.



На этот раз социальные сети удивил забавный видеоролик, на котором самые теплые чувства демонстрирует необычный союз кота и капибары. Что свело зверей вместе, сразу сложно догадаться. Однако, судя по ярким кадрам, они давно дружат и души друг в друге не чают. Капибара с комфортом улеглась рядом с котом, а тот с любовью ее обнимает.

Такой милый контент очень порадовал интернет-пользователей. Люди отмечают, что и подумать не могли о подобного рода тандеме. Животный мир, как это часто бывает, поражает своим разнообразием. Ролик собрал много реакций.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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