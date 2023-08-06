Какая фраза выдает неуравновешенных людей: этого никогда не скажут здоровые

Какая фраза выдает неуравновешенных людей: этого никогда не скажут здоровые
Врач. Фото: Petrov Sergey/news.ru/ globallookpress.com
Все легко распознать при общении

Иногда отличить психически здорового человека от психически больного практически невозможно. Есть формы отклонений, при которых все уровни социальной адаптации человек с болезнью легко преодолевает. Вполне возможно, что вы общаетесь с такими людьми каждый день, сами того не подозревая. 

Психическое и психологическое здоровье влияет абсолютно на все – на здоровье и самочувствие, настроение человека, и даже его карьеру и личную жизнь. Если человек уверен в себе, к нему на уровне подсознания будут тянуться люди. Но всем ли можно доверять при общении? И на всех ли можно ориентироваться?

Психолог Михаил Лабковский рассказал, как легко отличить здорового человека от того, у кого с психикой не все в порядке. Сделать это не так сложно. Нужно просто обратить внимание на речь человека.

Психолог отметил, что психически здоровые люди никогда не ходят постоянно в хорошем настроении и с постоянной улыбкой. Рано или поздно у них случится срыв.

Кроме того, успех в карьере и слава тоже не говорят о том, что человек обязательно психологически здоров. Успешные звезды, модели, бизнесмены часто выбирают не себя и свое счастье. Многие из них перфекционисты, но при этом страдают от неуверенности.

Нормальные люди страдают, плачут, боятся и проигрывают. Иногда они бездельничают, но при этом не укоряют себя за это. Уверенный в себе и психически здоровый человек не позволит нарушить свои личные границы и не будет тратить время на таких странных собеседников.

Фраза, которую не скажут люди с нормальной самооценкой, – самоотрицание. То есть они никогда не ответят на комплимент в духе: "Да что ты, на самом деле все не так". 

Источник: doctorpiter.ru ✓ Надежный источник
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