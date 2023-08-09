Обезьяна-сотрудник клининговой службы удивила народ – видео

Обезьяна-сотрудник клининговой службы удивила народ – видео
Фото: www.unsplash.com
Животное нашло отличное место для работы

Как известно, обезьяны обладают очень высоким уровнем развития интеллекта. Мохнатые часто идут себя, как люди, и даже вполне способны выполнять за двуногих хозяев некоторую работу. Очаровательная обезьянка-уборщик удивила народ своими способностями.

В интернет-пространстве большую популярность набрал ролик, на котором обезьянка намывает машину. Хвостатая вооружилась тряпкой и отлично справляется с поставленной перед ней задачей. За всем этим действом с большим интересом наблюдает хозяин машины.

В социальные сети попала часть записи, на которой смышленая обезьянка намывает зеркало заднего вида. Мохнатая старается изо всех сил и тщательно очищает поверхность от грязи.



Такой необычный контент очень заинтересовал интернет-пользователь. Люди оставили много восторженных комментариев под роликом. Они отмечают, что с огромным удовольствием завели бы у себя дома такую помощницу. Видно, что обезьянка очень способная и действительно может помогать по хозяйству.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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