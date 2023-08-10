Схватка богомола и кота насмешила народ – видео

Курс рубля
- Рублю предрекли новый обвал: все отразится на простых россиянах
- Кремль выступил с заявлением после обвала рубля
- Евро за 100: чем грозит населению России рухнувший рубль
Видеоролики с забавным поведением домашних любимцев пользуются особой популярностью в интернет-пространстве. Часами можно наблюдать за тем, как любимые мохнатые звери познают этот мир и демонстрируют окружающим свой характер. Иногда в жизнь пушистиков вмешиваются другие представители природы. Настоящий фурор в социальных сетях произвел видеоролик, на котором в неравный бой с котиком вступил богомол.
Как известно, усатые очень любопытны и лезут всюду, даже куда их не просят. Коты всегда стараются выяснить, что за новый персонаж появился в их окружении. Разумеется, необычное зеленое насекомое, похожее на конструкцию из тонких палок, не могло не привлечь к себе внимание животного.
Котик решил изучить непонятную живность. Он стал тыкать лапками и носиком в богомола. Надо полагать, огромное мохнатое животное показалось насекомому серьезной опасностью. Удивительно, но богомол не стал убегать, а напротив, вступил в бой.
Насекомое заняло боевую позу и лапками наносило удары котику по носу. Такая забавная неравная схватка заставила интернет-пользователей от души похохотать. Ролик набрал много просмотров и реакций.
Когда и где будет похоронена великая актриса
Токио руководствуется известным принципом "а нас за шо?"