Схватка богомола и кота насмешила народ – видео

Схватка богомола и кота насмешила народ – видео
Фото: www.unsplash.com
Насекомое не испугалось и вступило в бой

Видеоролики с забавным поведением домашних любимцев пользуются особой популярностью в интернет-пространстве. Часами можно наблюдать за тем, как любимые мохнатые звери познают этот мир и демонстрируют окружающим свой характер. Иногда в жизнь пушистиков вмешиваются другие представители природы. Настоящий фурор в социальных сетях произвел видеоролик, на котором в неравный бой с котиком вступил богомол.

Как известно, усатые очень любопытны и лезут всюду, даже куда их не просят. Коты всегда стараются выяснить, что за новый персонаж появился в их окружении. Разумеется, необычное зеленое насекомое, похожее на конструкцию из тонких палок, не могло не привлечь к себе внимание животного.

Котик решил изучить непонятную живность. Он стал тыкать лапками и носиком в богомола. Надо полагать, огромное мохнатое животное показалось насекомому серьезной опасностью. Удивительно, но богомол не стал убегать, а напротив, вступил в бой.



Насекомое заняло боевую позу и лапками наносило удары котику по носу. Такая забавная неравная схватка заставила интернет-пользователей от души похохотать. Ролик набрал много просмотров и реакций.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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