Поцелуй с пингвином закончился фееричным видео

Малыш был очень эмоционален

Дикая природа дает бесконечное количество поводов для записи забавных видеороликов. За выкрутасами братьев наших меньших можно наблюдать вечно. Животные постоянно выкидывают что-нибудь эдакое, так что звери часто становятся настоящими звездами социальных сетей.



На этот раз пристальное внимание публики привлек милый пингвин. Ученые решили изучить его повадки в привычной среде обитания. Для этого были установлены видеокамеры, которые фиксировали, что происходит в жизни очаровашки.



Судя по всему, скромнику не понравилось такое пристальное внимание к собственной персоне. Пингвин решил выяснить, что за неведомая штука посмела за ним наблюдать. Бесстрашная живность направилась прямиком к камере.





Видимо, пингвин понял, что что-то здесь неладно. Он начал активно тыкать в видеокамеру клювом. Проявление такого любопытства сильно походило на поцелуи с объективом. Видеоролик по итогу получился очень красочным. Интернет-пользователи пришли в восторг от поведения пингвина.

