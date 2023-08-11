Мужчина купил вещи в ЦУМе за копейки: два года идут разбирательства

Житель Волгограда считает себя законным владельцем приобретенного

Несколько лет назад на сайте дорогущего столичного магазина ЦУМ произошли серьезные сбои. Этим успел воспользоваться житель Волгограда. Мужчина хорошенько затарился и купил 19 брендовых вещей в 846 раз ниже их реальной стоимости. Люксовая одежда досталась ему за сущие копейки.



Разумеется, данное событие весьма опечалило руководство магазина. Там уверены, что никому не обязаны отдавать вещи по бросовым ценам. Разбирательства идут два года, теперь в деле появился новый поворот.



Так, в магазине заявили, что не получили от жителя Волгограда даже копеечную оплату, передает "Пятый канал". Судя по всему, теперь магазин хочет использовать именно этот аргумент в свою пользу.