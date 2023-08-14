Как правильно выбрать сладкую и спелую дыню: о таком способе знает не каждый

Сезон бахчевых открыт

Август – самое время начинать покупать арбузы и дыни, ведь они как раз поспевают к этому месяцу. Можно уже не бояться нарваться на накачанные химикатами фрукты и отравиться, так как в это время они дозревают сами. Однако выбрать сладкий и сочный арбуз или дыню тоже отдельное искусство, поэтому в данном вопросе лучше довериться экспертам.

Специалисты дали ряд советов по правильному подбору дыни и арбуза. Выбирать эти фрукты по внешнему виду не стоит, ведь есть ряд других факторов, на которые лучше обратить внимание.

Бывает, что человек выбирает красивую, спелую на первый взгляд, правильной формы и цвета дыню, приносит ее домой, а на вкус она как сырая картошка. В чем же секрет вкусной дыни, и как ее найти?

Во-первых, не спешите выкидывать несладкую дыню. Из нее можно приготовить прекрасный лимонад. Для этого нужно нарезать дыню дольками и заморозить ее. После этого стоит достать ее из морозилки и срезать кожицу. Мякоть замороженной дыни натереть на крупной терке, засыпать в стакан и залить любым газированным напитком. Это очень вкусно!

Во-вторых, отправляйтесь за новой дыней. Чтобы выбрать сладкую, надавите на нее. Она не должна быть чересчур жесткой. При надавливании с обратной стороны от хвостика спелая и сладкая дыня чуть пружинит, но не темнеет.

Если дыня слишком мягкая, это тоже плохо. Такая дыня может быть перезрелой или даже испорченной.