Как отбелить кроссовки с помощью копеечного средства

Как отбелить кроссовки с помощью копеечного средства
Фото: www.unsplash.com
Обувь вернет первозданный вид

Белые кроссовки всегда смотрятся особенно стильно. Однако вещи и обувь такого цвета особенно капризна, достаточно небольшого загрязнения для того, чтобы стильные кроссовки потеряли первозданный вид. К счастью, существует простое народное средство, которое позволяет вернуть любимым спортивным ботинкам белый цвет.

Еще один плюс этого метода отбеливания кроссовок заключается в том, что для процедуры требуется всего одно средство, которое есть в любом доме. Речь идет о простой зубной пасте. Для того чтобы кроссовки снова заблестели белизной, нужно вооружиться старой зубной щеткой, на которую следует нанести приличное количество пасты и распределить ее по всей поверхности.

Зубной смесью нужно натереть подошву обуви, минуя ткань. Затем оставляем кроссовки минут на пять и ждем, пока зубная паста сделает свое дело. Спустя 5-10 минут поверхность подошвы нужно аккуратно протереть влажной тряпкой. Эффект вас поразит, подошва действительно становится ослепительно белой.

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