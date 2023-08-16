При Байдене в США поставили антирекорд по числу случаев массовой стрельбы

Ситуация в Америке накаляется

В период правления нынешнего американского лидера Джо Байдена в Соединенных Штатах был достигнут антирекорд по количеству случаев массовой стрельбы. Показатель за август текущего года существенно превышает статистические данные минувших лет.

Как сообщает информационный ресурс "Свободная пресса", только за 227 дней 2023 года было зарегистрировано 443 трагических инцидента с применением огнестрельного оружия против большого скопления людей.

Отмечается, что при сохранении динамики к концу года таких происшествий может стать порядка семи сотен, то есть по два случая в сутки.

Источник: Свободная пресса ✓ Надежный источник
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