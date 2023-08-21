Морской котик-саксофонист произвел фурор в Сети

Морской котик-саксофонист произвел фурор в Сети
Фото: www.unsplash.com
Малыш показал свои таланты

Видеоролики с домашними животными пользуются огромной популярностью в социальных сетях. Люди любят наблюдать за выкрутасами братьев наших меньших. Также большой интерес у интернет-пользователей вызывают ролики с дикими животными. Очаровательный морской котик умилил публику.

Малыш оказался превосходным музыкантом. Как известно, морские котики хорошо живут в неволе и поддаются дрессировке. Смышленого зверька можно научить разным трюкам. Необычное музыкальное представление вызвало большой интерес у интернет-пользователей. Новый видеоролик привел народ в восторг.

Морского котика обучили игре на саксофоне. В социальных сетях активно обсуждают ролик, на котором серому малышу вручают музыкальный инструмент. Он с готовностью берет в лапки саксофон и начинает играть. Авторы ролика наложили на видео звук настоящей игры на саксофоне. Это дополнение сделано очень грамотно – кажется, что на инструменте играет сам морской котик.


Пользователи социальных сетей оставили множество комментариев под публикацией. Видеоролик получил много просмотров и лайков. Людям очень понравился смышленый морской котик. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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