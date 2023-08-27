Нежная забота аиста о супруге умилила публику – видео

Пернатый показал, что такое настоящая любовь

Люди с большим удовольствием наблюдают за тем, как живут представители животного мира. Действительно, часами можно смотреть, как котики и собачки выкидывают разные номера. Не менее интересно знакомиться с особенностями жизни представителей дикой природы.



Умиление и в некотором роде зависть вызвал видеоролик с нежностями двух аистов. К сожалению, нередко представители окружающего мира проявляют больше теплоты и ласки по отношению друг к другу, чем люди. Нежная забота супруга-аиста о любимой жене растрогала народ.



Судя по всему, пернатая занята высиживанием яиц с будущим потомством. Она удобно расположилась в гнезде и делится своим теплом с наследниками. В такой ситуации на плечи мужа-аиста ложится забота о супруге и будущих птенцах. Он блестяще справился с этой задачей.





Когда будущая мать почувствовала, что замерзает, супруг тут же постарался обогреть ее. Он нашел кусок ткани и в клюве принес его в гнездо. Заботливый муж укрыл любимую супругу тканью, помогая ей сохранить тепло и согреться. Такой милый контент поразил и умилил интернет-пользователей. Некоторые от души позавидовали птичке, которую так сильно любят.

