Оголодавший пес добрался до ведра с едой – забавное видео

Пушистый давно мечтал об обеде

Видеоролики с забавным поведением домашних животных пользуются небывалой популярностью в интернет-пространстве. Братья наши меньшие отличаются непосредственностью и никогда не скрывают своих чувств. Именно поэтому в социальных сетях стали появляться отдельные каналы, на которых выкладывают видеоролики с выкрутасами зверей.



Большой интерес у пользователей вызвал забавный видеоролик с крайне прожорливой собачкой. Судя по всему, песик сильно проголодался и единственное, о чем он мечтал в последнее время – это плотно отобедать.



Наконец-то любящие хозяева закупились ароматным кормом и принесли его домой. Надо полагать, что прожорливый пес употребляет корм в весьма серьезных объемах. Огромную пачку с хрустящими вкусняшками высыпали в высокий контейнер для хранения еды.





Когда пес увидел любимый корм, его счастью не было предела. Мохнатый накинулся на контейнер и стал загребать еду ртом, будто маленьким экскаватором. Собачка даже не стала пережевывать хрустящие вкусняшки, а проглатывала их так, целиком. Такое забавное поведение песика удивило и насмешило пользователей социальных сетей.

