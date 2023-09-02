Назван самый полезный продукт для скелета человека

Назван самый полезный продукт для скелета человека
Фото: www.unsplash.com
Правильное питание улучшает качество жизни

Мало кто будет спорить с тем, что мы – это то, что мы едим. Питание является очень важной составляющей для обеспечения высокого качества жизни. Все специалисты в голос заявляют о том, как важно строго следить за ежедневным меню и употреблять полезную пищу. Эксперты рассказали, какой продукт оказывает неоценимую помощь для поддержания здоровья скелета человека.

К сожалению, многие сталкиваются с серьезными проблемы с костями. Неправильная осанка, боли в пояснице, шее и других отделах тела могут серьезно подпортить качество жизни. Для того чтобы не допускать такого развития событий, нужно внимательно следить за здоровьем и питанием.

Настоящей палочкой-выручалочкой для костей специалисты называют чернослив. Это вкусное лакомство способствует тому, что кальций не вымывается из костей, и они сохраняют прочность.

Врач-нутрициолог Анна Серафимович подчеркнула, что чернослив – настоящий источник полезных микроэлементов и витаминов. В нем в изобилии содержатся витамины группы В, С, Е, К, РР, полифенолы, медь, магний, бор, калий и, конечно, кальций. Как отметила эксперт, регулярное употребление чернослива помогает скелету человека находиться в отличном состоянии.

Источник: Кубанские новости ✓ Надежный источник

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