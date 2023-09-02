Ласки тигренка и матери растрогали публику - видео

Ласки тигренка и матери растрогали публику - видео
Фото: www.unsplash.com
Дикие звери бывают очень нежными

Эксперты объясняют небывалую популярность видеороликов с домашними животными тем, что просмотр такого контента позволяет отвлечься от насущных проблем, поднимает настроение и помогает расслабиться. Действительно, в последнее время видеоролики с представителями окружающего мира чаще набирают огромное количество просмотров.

Отдельный интерес у публики вызывают видео из жизни диких зверей. Люди могут часами наблюдать за тем, как проходят будни хищников и других представителей фауны. Большую популярность в интернет-пространстве получил видеоролик с зарисовкой из жизни семейки тигров.

Ласки тигренка и его матери умилили публику. На видеоролик попал момент, когда очаровательный зверек просит у любимой матери внимания. Малыш пробирается мордочкой к ней под лапу и показывает, что хотел бы поиграть. Любящая мать обнимает детеныша мощной лапой, демонстрируя ему свою бесконечную любовь.



Трогательный контент очень понравился пользователям социальных сетей. Ролик набрал много просмотров и комментариев.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

Загнаны в тупик: в США перечислили города, которые может потерять Украина

Дела киевского режима совсем плохи

Центробанк выступил с неприятной новостью для россиян

Регулятор ужесточает кредитную политику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей