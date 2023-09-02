Ласки тигренка и матери растрогали публику - видео

Дикие звери бывают очень нежными

Эксперты объясняют небывалую популярность видеороликов с домашними животными тем, что просмотр такого контента позволяет отвлечься от насущных проблем, поднимает настроение и помогает расслабиться. Действительно, в последнее время видеоролики с представителями окружающего мира чаще набирают огромное количество просмотров.



Отдельный интерес у публики вызывают видео из жизни диких зверей. Люди могут часами наблюдать за тем, как проходят будни хищников и других представителей фауны. Большую популярность в интернет-пространстве получил видеоролик с зарисовкой из жизни семейки тигров.



Ласки тигренка и его матери умилили публику. На видеоролик попал момент, когда очаровательный зверек просит у любимой матери внимания. Малыш пробирается мордочкой к ней под лапу и показывает, что хотел бы поиграть. Любящая мать обнимает детеныша мощной лапой, демонстрируя ему свою бесконечную любовь.





Трогательный контент очень понравился пользователям социальных сетей. Ролик набрал много просмотров и комментариев.

