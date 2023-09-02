Худеть нельзя: назван неожиданный секрет долголетия

Американские ученые ошарашили проведенным исследованием

Каждый человек мечтает прожить долгую, счастливую жизнь и как можно дольше оставаться здоровым телом и духом. Профильные эксперты активно изучают факторы, которые влияют на продолжительность жизни и ее качество. Часто в этом вопросе фигурируют весовые характеристики человека. Обычно людям советуют придерживаться диеты и худеть. Однако, как оказалось, далеко не всегда это оправдано.



Американские ученые провели эксперимент, результаты которого поразили многих. Специалисты попытались выяснить, каким образом изменяющийся в течение жизни вес влияет на ее продолжительность. Выяснилось, что избавление от лишних килограммов не всегда увеличивает срок жизни человека.



Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего провели специальное исследование и выяснили, что шанс стать долгожителем повышается у тех людей, которые в течение жизни не сильно меняют свои весовые характеристики. Эксперты на протяжении многих лет наблюдали за опытной группой и пришли к выводу, что потеря веса на 5% и более снижала вероятность достичь возраста 90 лет.



Специалисты подчеркивают, что эффективным способом продления жизни является сохранение оптимального веса на протяжении всего времени. Стремительное избавление от лишних килограммов может сократить земной путь человека.

