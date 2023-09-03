За какими пассажирами стюардессы следят весь полет

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Ослепительная улыбка и бесконечная приветливость – визитные карточки стюардесс вне зависимости от страны и авиакомпании, которую они представляют. Работницы воздушных перевозчиков должны сделать все для того, чтобы полет прошел в максимально комфортных для пассажиров условиях. Как оказалось, некоторые граждане удостаиваются особого внимания бортпроводниц.
Нужно иметь в виду, что за ослепительными улыбками скрываются опытные профессионалы. Милые девушки давно научились разделять пассажиров по ряду признаков. Во время каждого полета они оценивают путешественников и выделяют некоторых из них.
В первую очередь, стюардесса обращает внимание на физически крепких пассажиров. В случае непредвиденных ситуаций они могут оказать помощь. Открыть запасной выход – не самое простое дело, для этого нужно обладать развитой мускулатурой.
Также бортпроводницы являются опытными психологами. Девушки мгновенно выявляют особенно нервных пассажиров и по возможности стараются их успокоить. К тревожным личностям обращаются чаще, чем к обычным пассажирам, развлекают их короткими разговорами и помогают справиться со стрессом.
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