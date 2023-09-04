Обезьяна и мужчина показали невероятное сходство на видео

Обезьяна и мужчина показали невероятное сходство на видео
Фото: www.unsplash.com
Двое сильно сдружились

Люди очень любят проводить время за просмотром забавного контента с зарисовками из жизни животных. Эксперты отмечают, что такой контент помогает человеку расслабиться и забыть о насущных проблемах. Особенно забавными получаются видеоролики, на которых присутствуют самые смышленые представители окружающего мира – обезьяны.

Большой интерес у пользователей социальных сетей вызвал ролик, на котором засветилась большая обезьянка и сильно привязавшийся к ней человек. Мужчина явно нашел общий язык с животным: молодой человек научился вести себя так же, как примат.

Мужчина показал пользователям интернет-пространства, как общается с обезьяной. Молодой человек умело бьет себя по груди и издает такие же звуки, как и его мохнатый товарищ. Обезьяне это явно пришлось по вкусу, пушистый друг не отходит от человека и получает большое удовольствие от общения с ним.



В какой-то момент обезьяна даже начала дружески постукивать парня кулаком по груди. Двое явно спелись и отлично проводят время в компании друг друга. Такой забавный контент очень понравился пользователям социальных сетей, ролик получил много просмотров и комментариев.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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