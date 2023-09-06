Занимательная беседа морских котиков обескуражила публику – видео

Занимательная беседа морских котиков обескуражила публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Зверьки ведут себя весьма необычно

Многие люди готовы часами просматривать контент, на котором представлены зарисовки из жизни братьев наших меньших. Видеоролики, на которые попали будние дни зверей, пользуются бесконечной популярностью в социальных сетях. Так, необычный ролик с общением морских котиков надолго завладел вниманием пользователей интернет-пространства.

Очевидцы решили записать на видеоролик беседу, которая развернулась между представителями большой стаи морских котиков. Зверьки собрались все вместе – им явно есть, что обсудить. Разговор очаровательных представителей животного мира выглядит очень необычно.

Несколько морских котиков выбрались на верх ограждения водоема и с удобством там расположились. Громкая беседа между зверьками больше похожа на галдеж огромной толпы взволнованных людей, звуки действительно удивляют. Гоготание морских котиков, их прыжки по ограждению и развлечения в воде умилили интернет-пользователей.



В комментариях люди делятся своими впечатлениями. Многие отмечают, что ни разу в жизни не слышали голоса морских котиков и весьма обескуражены тем, как выглядит беседа между этими представителями животного мира.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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