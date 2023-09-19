Ворона и собака устроили схватку за фантик – эпичное видео

Пернатая совсем не боится зубастого противника

Зарисовки из жизни домашних питомцев пользуются огромной популярностью в социальных сетях. За выкрутасами братьев наших меньших можно наблюдать часами. Удивительно, но представители животного мира часто демонстрируют человеческие качества. Так, упрямая ворона заставила публику восхититься.



Эти птички славятся тем, что очень любят все блестящее и сверкающее. Так, обычный фантик от конфетки кажется воронам настоящим сокровищем. За такую вещь пернатая готова бороться не на жизнь, а на смерть. Упрямая птичка устроила схватку с любопытной собакой.



Надо полагать, песика очень заинтересовал предмет, за который готова бороться ворона. Мохнатый решил, что фантик должен представлять серьезную ценность, раз птичка, не жалея себя, борется за обладание этой вещью.





В итоге представители животного мира устроили настоящую схватку за фантик. Ворона никак не хотела сдаваться, она вцепилась в блестящую бумажку клювом и пыталась побороть собаку. Схватка птицы и пса поразила публику – конечно, больше всего людей удивило то, что ворона совсем не испугалась крупного зверя и боролась с ним до конца.

