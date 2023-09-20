Африканские языки попали в московскую учебную программу

Африка все больше интересует нашу страну

Обычно в российских школах изучают английский, немецкий или французский языки. В последнее время популярность набирает также китайский язык. Но страна не стоит на месте, и теперь в столичных школах начали изучать языки народов Африки.



Так, в одной из московских школ ввели уроки суахили, ахмарского и других африканских языков, сообщает gazetametro.ru.



Десятиклассники-лингвисты с большим интересом погружаются в культуру африканского континента. Пока отдельных учебников для изучения языка нет, однако преподаватели отлично справляются с помощью распечаток с алфавитом и других учебных материалов.



Ученики довольны, некоторые даже отмечают, что африканский суахили учить проще, чем английский – в этом языке все как слышится, так и пишется.

