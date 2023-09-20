Туристы записали пронзительный клич оленя на видео

Сохатый поразил возможностями голоса

Дикая природа всегда вызывает особый интерес у обывателей. Люди любят проводить время в лесных угодьях или разбить пикник на заповедном озере. Особенно приятно на такой прогулке повстречаться с представителями животного мира. Туристы заметили в лесу крупного оленя и, разумеется, поспешили записать его на видеокамеру.



Зверь явно был сильно озабочен каким-то делом и торопился продвинуться вглубь леса. В этот момент его и запечатлели на камеру. Когда объектив был наведен на сохатого, он неожиданно издал пронзительный клич и помчался вперед.





Видеоролик набрал много просмотров в интернете. Действительно, не так много людей когда-либо слышали голос оленя. Оказалось, что голосовые связки дикого зверя позволяют ему издавать весьма громкие и пронзительные звуки. Пользователи социальных сетей были поражены способностями оленя.



В комментариях люди пишут, что никогда не подумали бы, что этот крупный зверь может выдавать звуки на таких частотах. В целом, туристы отмечают, что повстречать оленя в лесу – большая удача, прикоснуться к дикой природе всегда приятно.

