Туристы записали пронзительный клич оленя на видео

Туристы записали пронзительный клич оленя на видео
Фото: www.unsplash.com
Сохатый поразил возможностями голоса

Дикая природа всегда вызывает особый интерес у обывателей. Люди любят проводить время в лесных угодьях или разбить пикник на заповедном озере. Особенно приятно на такой прогулке повстречаться с представителями животного мира. Туристы заметили в лесу крупного оленя и, разумеется, поспешили записать его на видеокамеру.

Зверь явно был сильно озабочен каким-то делом и торопился продвинуться вглубь леса. В этот момент его и запечатлели на камеру. Когда объектив был наведен на сохатого, он неожиданно издал пронзительный клич и помчался вперед.



Видеоролик набрал много просмотров в интернете. Действительно, не так много людей когда-либо слышали голос оленя. Оказалось, что голосовые связки дикого зверя позволяют ему издавать весьма громкие и пронзительные звуки. Пользователи социальных сетей были поражены способностями оленя.

В комментариях люди пишут, что никогда не подумали бы, что этот крупный зверь может выдавать звуки на таких частотах. В целом, туристы отмечают, что повстречать оленя в лесу – большая удача, прикоснуться к дикой природе всегда приятно.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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