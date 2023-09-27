Изобретательность желающих напиться котиков удивила народ – видео

При необходимости утолить жажду все средства хороши

Домашние котики и песики – бесконечный источник забавных историй. Зверьки регулярно радуют своих хозяев необычными выкрутасами. Особенно в этом вопросе выделяются усатые. Если коту что-то нужно, он найдет любой способ удовлетворения своих потребностей.



Большой интерес у интернет– пользователей вызвала подборка с котами, которые испытывали серьезное чувство жажды. Когда усатым малышам хочется пить, они могут свернуть горы.



Первый герой видеоролика показал чудеса растяжки. Для того чтобы добраться до вожделенной емкости с водой, он растянулся до весьма внушительной степени – котик буквально сделал шпагат и в таком виде с радостью напился воды.



Его товарищи по несчастью также вели себя очень забавно. Кому-то пришлось чуть ли не всей головой залезать в стакан, другие научились открывать водопроводный кран, а кто-то приспособился пить из фонтанчика.

Удивительные способности умилили и поразили интернет-пользователей, которые оставили под видеороликом много комментариев.