Что нужно знать о "Фридом Финанс"

Ключевые факты о бизнесе и его основателе

Казахстанский инвестиционный холдинг Freedom Holding Corp. – одна из немногих компаний на постсоветском пространстве, которая вышла на международный уровень. "Фридом" уже является ключевым игроком на финансовом рынке азиатской республики. Его экосистема сервисов, включающая в себя банк, страховые компании, брокера, платежные и другие сервисы входит в число крупнейших в стране.

Акции холдинга с 2019 года торгуются на американской бирже NASDAQ под тикером FRHC. С начала года их котировки выросли на 50%, а с момента размещения бумаг на бирже – более чем в шесть раз. Компания оценена инвесторами более чем в $5,2 млрд, из которых $3,8 млрд – стоимость пакета основателя и генерального директора Тимура Турлова. По этому показателю он является одним из богатейших предпринимателей в мире в возрасте до 40 лет.

Бизнес – вперед

Динамика акций "Фридома" отражает его операционные результаты: ключевые направления холдинга активно развиваются. Несмотря на продажу российских активов и уход с рынка РФ, компания сохранила высокие темпы роста. Выручка в 2022 фискальном году составила $689,8 млн, а уже в 2023-м поднялась до 795,7 млн.

Для каждого рынка компания разрабатывает отдельную стратегию развития. Если в Казахстане "Фридом Финанс" сфокусировался на расширении своей экосистемы финансовых сервисов для предприятий и граждан, то в США холдинг стремится стать полноценным инвестбанком. Для этих целей в феврале 2023-го Freedom Holding Corp. приобрел американскую фирму Maxim Group, став темы самым членом Нью-Йоркской фондовой биржи и получив возможность напрямую организовывать размещения акций на Уолл-стрит. В марте компания также купила сервис конференций для компаний малой капитализации LD Micro.

На казахстанском рынке скоро заработает оператор связи стандарта 5G Freedom Telecom, который сможет не только поднять уровень проникновения сотовой связи в стране на новый уровень, но и подстегнуть рост всей экосистемы "Фридома" в стране за счет привлечения новой клиентской базы.

Держать удар

Развитие не происходит без вызовов. В августе фонд Hindenburg Research выпустил материал о бизнесе FRHC, выдвинув ряд обвинений против компании и ее основателя. Обычно на Уолл-стрит следят за такими расследованиями, поскольку зачастую они заканчиваются обвалом акций "жертвы". При этом сам фонд кровно заинтересован в падении бумаг, поскольку накануне публикации он открыл короткие позиции по акциям "Freedom Finance", желая тем самым заработать на их предполагаемом обвале.

Тем не менее трагедии не случилось. Бумаги падали на несколько процентов в день выхода материала, однако вскоре отыграли все потери и поднялись к новым историческим максимумам. При этом потери спекулянтов, игравших на понижение, по оценкам экспертов составили $20 млн.

Неудача Hindenburg Research во многом связана с низким качеством "расследования", основанного на домыслах и неверной интерпретации фактов. Уже на следующий день после его выхода глава компании Тимур Турлов выступил в СМИ и объяснил, почему все выпады против него и его компании беспочвенны. К тому же незадолго до выпада Hindenburg Research "Фридом" опубликовал годовую финансовую отчетность, заверенную одним из крупнейших мировых аудиторов.

Социальная ответственность

Часть доходов "Фридом" направляет на социальные проекты в Казахстане. Компания известна как один из крупнейших футбольных и шахматных спонсоров в стране. Тимур Турлов входит в исполком Казахстанской федерации футбола и возглавляет Казахстанскую федерацию шахмат. При его активном участи в республике прошло главное мировое шахматное событие – матч за звание чемпиона мира по шахматам по версии Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Компания профинансировала строительство насосной станции и сетей водоснабжения в городе Актау, что решило проблему с питьевой водой для более чем 200 тысяч жителей. Также холдинг выделил деньги на восстановление экосистемы на осушенном дне Аральского моря.

Компания также занимается культурными проектами. В сентябре стартовала премия Mecenat.kz. За лучший роман о Казахстане победитель получит от "Freedom Finance" пожизненный пенсионный аннуитет на $500 в месяц.