Губернатор Подмосковья рассказал о пополнении автопарка скорой помощи

Московская область получила 16 новых машин скорой помощи российского производства от Минпромторга РФ, рассказал Андрей Воробьев.

Масштабная программа по модернизации парка машин скорой помощи в Московской области реализуется по поручению президента РФ. Так, только в текущем году регион приобретет 119 машин, напомнил Воробьев.

"По поручению президента в прошлом году закуплено 123 новых автомобиля, а всего за последние три года – более 600. План на этот год – 119 машин. В том числе 36 поставит Минпромторг – благодаря федеральной программе", – подытожил он.

Отмечается, что в марте Минпромторг уже передал первую партию машин скорой помощи – все 14 автомобилей распределили по разным округам региона. Еще 16 транспортных средств направлены на 14 подстанций экстренной помощи.

Всего в скорой помощи Подмосковья трудится более 10 тысяч человек, из них более 8,2 тысячи – в выездных бригадах. В сентябре по поручению губернатора им всем оформили страховые полисы.

Помимо этого, власти региона объявляли об усовершенствовании системы вызова скорой помощи. В ближайшее время в Московской области запустят функцию "тревожной кнопки", чтобы медики могли максимально быстро вызывать правоохранителей в чрезвычайной ситуации.

